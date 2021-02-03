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    Kayseri'de yanlışlıkla hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa hapis cezası

    Kayseri'de tanımadığı birinin banka hesabına yanlışlıkla yatırdığı 3 bin 500 lirayı harcadığı iddiasıyla hakkında dolandırıcılık suçunda dava açılan sanığa 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira ceza verildi.
    • AA
    • 03.02.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 14:16
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    Kayseri'de yanlışlıkla hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa hapis cezası

    Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık O.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

    Müşteki Y.E. ise duruşmaya katılmadı.

    Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

    KİMSE ARAMADI

    Sanık O.A. esasa ilişkin savunmasında, tanımadığı birinin banka hesabına 3 bin 500 lira yatırdığını, gün içinde de konuya ilişkin kendisini arayan kimse olmadığı için parayı harcadığını söyledi. Bunun suç olduğunu bilmediğini öne süren O.A, beraatini talep etti.

    HAPİS VE PARA CEZASI

    Mahkeme heyeti, sanık O.A'yı "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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