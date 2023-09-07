Kayseri'de yayaya çarptı, otomobili bırakıp kaçtı: 1 ölü Kayseri’de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobilini bırakıp kaçan sürücünün polise teslim olduğu öğrenildi.

İHA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Oruçreis Mahallesi Ayancık Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında; C.G. idaresindeki 38 KG 103 plakalı otomobil ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zeynep K.’ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaya kurtarılamadı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan Zeynep K.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Zeynep K. hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan sürücü polise teslim oldu

Kazanın ardından otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan C.G.’nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)