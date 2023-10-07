Kayseri'de yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 16 yaralı

İHA
Kayseri'nin İncesu ilçesinin Kumbağları mevkisinde saat 05.00 sıralarında, Adana'dan Kayseri'ye giden Selahattin K. idaresindeki 01 AKG 470 plakalı otobüs sürücüsünün kontrolden çıktı.
16 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan araç önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste aralarında askerlerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.
Şoför uyukluyordu
Öte yandan otobüsteki yolcular kazanın nedeninin şoförün uyuklaması olduğunu iddia etti.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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