DHA

Hayvanlara eziyet görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres Kayseri.

10 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, İldem istikametinden Cumhuriyet Meydanı yönüne seyreden tramvayın vatmanı Emirhan Eroğlu, Mimarsinan Kavşağı yönü raylarında zincirle bağlanmış köpek fark etti.

ACİL FRENLE TRAMVAYI DURDURDU

Eroğlu, acil fren yaparak tramvayı durdurdu. Araçtan inen Eroğlu ile yolcular köpeği kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KÖPEĞİN KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Görüntülerde; bağlı olmayan 2 köpeğin de zincirle bağlanan köpeğin yanında durduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilay Kaynak
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