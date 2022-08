Koronavirüs nedeniyle yurt genelinde esnaflar zor günler geçirirken seyahat yasağının kalkmasıyla yabancı uyruklu turistler Türkiye'ye akın etmeye başladı. Kapalı Çarşı'daki esnafların yüzü güldü.

Yaz mevsiminin gelmesi ve koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte Türkiye'de turist yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Yurdun dört bir yanını ziyaret eden yabancı uyruklu vatandaşlar, turistik gezinin yanı sıra yöresel eşyalar da alıyor.

Kayseri'de bulunan 9 asırlık tarihi Kapalı Çarşı da yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

18 giriş kapısı bulunuyor

Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 12'nci yüzyılda inşa edilen Kapalı Çarşı, 24 dönüm arazi üzerinde bulunuyor.

18 giriş kapısı ve içerisinde 16 sokağı bulunan Kapalı Çarşı, mimarisi ve nostaljik yapısıyla dikkati çekiyor.

Kayseri'nin 9 asırlık çarşısına gurbetçilerden yoğun ilgi VİDEO

En yoğun dönemlerini geçiriyor

İçerisinde bulunan giyim, gıda ve çeyiz eşyası mağazalarına rağbet gösteriliyor.

DHA'nın aktarımına göre; geçtiğimiz yıllarda çıkan yangınların ardından çarşı sık sık yenileniyor.

Şimdilerde ise gurbetçilerin gelmesiyle en yoğun dönemlerini geçiriyor.

"Şu an bizlere para kazandırıyorlar"

Kapalı çarşı esnafı Ayhan Öztoprak, "İşlerimiz şu an onların sayesinde dönüyor. Şu an bizlere para kazandırıyorlar. Sadece bizim için değil, bütün meslekler için de öyle. Lokantaya gidiyorsun lokanta dolu, çarşı gördüğünüz gibi onların sayesinde kalabalık. Geldikleri zaman düğün yapıyorlar, giderken alışveriş yapıyorlar, hediyelik alıyorlar. Gurbetçilerimizin katkısıyla mekanizma dönüyor" dedi.

"Onlar gittikleri zaman işlerimiz tekrar eskisi gibi olacak"

Kapalı Çarşı'daki iş yerinde eşarp satan Ayşegül Yıldız, "Gurbetçilerin ülkeye gelmesi işlerimizi olumlu etkiledi. Koronavirüs nedeniyle işlerimiz kötüydü. Dükkanlarımız kapalıydı. Yasaklardan dolayı her yer kapalıydı. Şu an virüs azaldığı için gurbetçilerde gelmeye başladı. İşlerimiz açıldı, güzel gidiyor. Onlar gittikleri zaman işlerimiz tekrar eskisi gibi olacak ama şu an olumlu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.