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    Kaza sonrası ağlayan küçük çocuğu polis sakinleştirdi

    Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası ağlayan küçük çocuğu polis memuru sakinleştirerek ekip otosuna götürdü.
    • İHA
    • 21.06.2020 - 07:05
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    Kaza sonrası ağlayan küçük çocuğu polis sakinleştirdi

    Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde D-110 karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde  Keşan istikametine seyreden İlker Gülsar (44) yönetimindeki ticari taksi, kontrolden çıkarak takla attı.

    Kaza sonrası ağlayan küçük çocuğu polis sakinleştirdi VİDEO

    6 KİŞİ YARALANDI

    Karşı şeride uçan araç ters dönerken, sürücü İlker Gülsar ve araçta bulunan Gülten Gülsar, Nurdan Gülsar, Arzu Topaç, Fatma Efe Topaç ve Elif Topaç yaralandı.

    Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    AĞLAYAN ÇOCUĞU POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

    Olay yerine gelen Malkara Bölge Trafik Amirliği’nde görevli trafik polisi Mücahit Adıgüzel, kaza sonrası ağlayan 6 yaşındaki Elif Topaç’ın yanına giderek, teselli etti.

    Trafik polisi Adıgüzel, “Üşüyor musun sen? Ağlamak yok, hadi gel polis arabasına gidelim” dediği çocuğu sakinleştirmesi büyük takdir topladı.

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