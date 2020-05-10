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    Kaza yapa eşini görünce dakikalarca ağladı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atan otomobilin bayan sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi.
    • İHA
    • 10.05.2020 - 22:49
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    Kaza yapa eşini görünce dakikalarca ağladı

    Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak sokakta, 09 K 9292 plakalı otomobiliyle yokuş aşağı inen Mükerrem E., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 09 K 5207 plakalı otomobile çarpıp takla attı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Eşinin kaza yaptığını görünce sinir krizi geçirdi -1

    HAYATİ TEHLİLESİ YOK

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri hareketsiz yatan bayan sürücüyü araçtan çıkardı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mükerrem E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Eşinin kaza yaptığını görünce sinir krizi geçirdi -2

    KOCASI DAKİKALARCA AĞLADI

    Kazayı haber alıp olay yerine gelen Mükerrem E.’nin kocası sinir krizi geçirip dakikalarca ağladı.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Eşinin kaza yaptığını görünce sinir krizi geçirdi -3

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