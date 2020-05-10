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- Kaza yapa eşini görünce dakikalarca ağladı
Kaza yapa eşini görünce dakikalarca ağladı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atan otomobilin bayan sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi.
- İHA
- 10.05.2020 - 22:49
Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak sokakta, 09 K 9292 plakalı otomobiliyle yokuş aşağı inen Mükerrem E., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 09 K 5207 plakalı otomobile çarpıp takla attı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
HAYATİ TEHLİLESİ YOK
Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri hareketsiz yatan bayan sürücüyü araçtan çıkardı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mükerrem E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KOCASI DAKİKALARCA AĞLADI
Kazayı haber alıp olay yerine gelen Mükerrem E.’nin kocası sinir krizi geçirip dakikalarca ağladı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.