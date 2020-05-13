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    Kaza yapan otomobildeki kuzuya eliyle su içirdi

    Denizli’nde kaza yapan araca müdahaleye giden itfaiye ekipleri, otomobil içindeki kuzuyu da kurtararak elleriyle su içirdi.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 15:53
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    Kaza yapan otomobildeki kuzuya eliyle su içirdi

    Denizli’nin Acıpayam ilçesi Alaatin Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile tarlaya düştü.

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu.

    BAGAJDA BULDULAR

    İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüye müdahale ettiği sırada bagaj kısmında bulunan kuzuyu da fark ederek kurtardı.

    Sahibinin beslemek için aldığı öğrenilen kuzuya itfaiye erleri elleri ile su içirdi.
    Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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