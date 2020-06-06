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    Kaza yapan otomobile başka bir araç çarptı: 3 yaralı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan otomobile, başka bir araç çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 06.06.2020 - 07:09
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    Kaza yapan otomobile başka bir araç çarptı: 3 yaralı

    Siverek-Karacadağ 10’uncu kilometresinde, Fethi P. Yönetimindeki 21 GF 240 aşırı hız nedeniyle takla attı. Taklanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü Fethi P. ile birlikte araçta bulunan Fatma ve Sakine P. yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    KAZA YAPAN ARACI FARK ETMEDİ, ÇARPTI

    Bu arada Siverek Merkezden Karacadağ doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GAR 82 plakalı ticari araç, kaza yapan aracı fark etmeyerek çarptı, meydana gelen ikinci kazada ölü ve yaralı olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

    Kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı: 3 yaralı -1

    JANDARMA ÖNLEM ALDI

    Jandarma ekipleri yolda yeni kazaların olmaması için güvenlik önlemleri aldı. Siverek-Karacadağ yolunda, kaza nedeniyle bir saat tek şeritten trafik akışı sağlanırken, kaza yapan araçların çekicilerle yoldan kaldırılması ardından, karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

    Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı: 3 yaralı -2

    Kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı: 3 yaralı -3

    Kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı: 3 yaralı -4

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