Kazdağları zengin bitki örtüsüyle görenleri büyülüyor

Tarih boyunca birçok efsaneye ve hikayeye konu olan Kazdağları, doğal güzelliğiyle her mevsim doğa fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşleri için vazgeçilmez bir olanak sunuyor.

Kazdağları, Hasan Boğuldu, Sütüven Şelalesi, Dalak Suyu ve Sarıkız Tepesi gibi efsanalerde 'Bin pınarlı İda' adıyla geçmektedir.

1000 ÇEŞİT BİTKİDEN 80'İ YALNIZCA TÜRKİYE'DE YETİŞİYOR

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, bölgede yaklaşık 1000 çeşit bitki yetiştiğini söyledi.

Bu bitki varlığının 80'e yakınının Türkiye dışında dünyada başka bir yerde yetişmediğini belirten Satıl, "Bu endemiklerin de öyleleri var ki sadece Kazdağları'nda yaşıyor. Dünyada ve Türkiye'de 30 civarı endemik bitki sadece Kazdağları'nda bulunuyor." dedi.

''HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA DAHA FAZLA GÖRÜLMEYE DEĞER''

Prof. Dr. Satıl, bölgenin su kaynakları bakımından da zengin olduğunu vurguladı.

Kazdağları'nda şelale, dere gibi farklı özellikte su kaynaklarının yer aldığını anlatan Satıl, "Bunun dışında bölgedeki mitolojik hikayeler de tarihi anılar, duyulması gereken, bu mekanların görülmesi gereken yerler. Tüm bunlar göz önüne alındığında doğayla barışık, doğa dostu eko turizm etkinlikleri için Kazdağları'nın önemli bir merkez olduğu karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Satıl, özellikle haziran ve temmuz aylarında bölgenin daha fazla görülmeye değer güzelliklere büründüğünü sözlerine ekledi.