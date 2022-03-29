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    KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu

    KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel ihtiyaç malzemelerinin KDV oranının yüzde 8'e indirileceğini duyurdu. İndirimin detayları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 04:45
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 05:13
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    Dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni vergi uygulamalarını açıklamıştı.

    TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİNDE KDV ORANI DÜŞTÜ

    Bu uygulamayla; tüketicilerin temel ihtiyaç malzemelerinden olan sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18`den yüzde 8`e indirilecek.

    Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi - Video

    İŞLETME VE OTELLERDE KDV İNDİRİMİ

    Birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı vergi oranı uygulamasına son verilmiş olacak.

    KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu #1

    KONUT TESLİM

    Konut teslimlerindeki KDV oranı, konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV`ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak.

    KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu #2

    KONUTLARIN METREKARE ALANLARINDA KDV DEĞİŞİMİ

    Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olacak.

    KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu #3

    DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN KONUTLAR

    Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak.

    KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu #4

    İNŞAAT SEKTÖRÜ

    İnşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18`den yüzde 8`e indirilecek.

    KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu #5

    TIBBİ CİHAZLAR

    Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için hem ithalat hem de imalatçının yurt içi teslimi için güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla uyum sağlanacak.

    Böylece sınırlı sayıdaki tıbbi cihazlar için uygulanan indirimli KDV oranı, Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat hükümlerine tabi tüm tıbbi cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek.

    KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu #6

    TARIM

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1`e indirilecek, böylece sayma usulüyle sadece belli başlı tohumlar ve fidanlar değil, Bakanlıkça sertifikalandırılan tüm tohumluklar ve fidanlar için aynı KDV oranının uygulanması esas alınacak.

    KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu #7

    TARIM MAKİNELERİ

    Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile pancar, meyve, yumurta gibi ürünleri ayırmada ve temizlemede kullanılan bir takım makinalar da dahil edilecek.

    KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu #8


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