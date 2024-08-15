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Keban Barajı'nın dibinde kanepe buldular

Keban Barajı'nın dibinde kanepe buldular Keban Baraj Gölündeki kirlilik, dalgıçlar tarafından su altı kamerası ile görüntülendi. Baraj suyunun altında 3 kişilik kanepenin olması ise görenleri hayrete düşürdü.