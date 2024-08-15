Keban Barajı'nın dibinde kanepe buldular

İHA
Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölünün kirliliği su altı kamerası ile görüntülendi.
Bir grup doğasever, eğitimci kurbağa adam Nizam Kaya öncülüğünde Keban Baraj Gölüne dalarak, su hayatı ve popülasyonları konusunda incelemelerde bulundu.
3 KİŞİLİK KANEPE BULUNDU
Çekilen görüntülerde 3 kişilik kanepenin olması ise hayrete düşürdü.
Öte yandan, baraj sahasında bulunan balık ölümlerinin de fazla olduğu bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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