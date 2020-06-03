Kedi kovalayan köpekler otomobilin tamponunu parçaladı

Manisa'da, sokak köpeklerinin kediyi yakalamak isterken otomobilin ön tamponunu parçaladığı o anlar kameraya yansıdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Hasan Sönmez, 45 AEP 522 plakalı otomobilini, bakım için bir tamirhaneye bıraktı.

Tamirhane sahibi, bakımını ertesi gün yapacağı için dükkanını kapatırken otomobili, güvenlik kamerası olan bir iş yerinin önüne park edip, evine gitti. Ancak, sabah otomobilin tamponun parçalanmış olduğunu öğrenen tamirhane sahibi neye uğradığını şaşırdı.

KÖPEKLER TAMPONU PARÇALADI

Otomobili park ettiği iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen tamirhane sahibi, tamponu parçalayanın köpekler olduğunu fark etti. Kovaladıkları kedi otomobilin altına kaçan 5 sokak köpeğinin o görüntüleri ise herkesi şaşırttı.

Tamirhane sahibi de otomobilin tamponunda meydana gelen yaklaşık 1500 liralık maddi hasarı karşılamayı üstlendi.

Köpekler kediyi yakalamak için otomobilin tamponunu parçaladı

OTOMOBİL SAHİBİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Otomobilin sahibi Hasan Sönmez kendisinin de güvenlik kamerası görüntülerini izleyince tamponu köpeklerin parçaladığına ikna olup, şaşırdığını belirtip, "Gece böyle bir olay yaşanmış. Yapacak bir şey yok. Allah beterinden korusun" dedi.