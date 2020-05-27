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- Kedisine boy abdesti aldıran adam
Kedisine boy abdesti aldıran adam
Kedisini yıkadıktan sonra boy abdesti aldıran adam, o anları sosyal medyada paylaştı.
- Haber Merkezi
- 27.05.2020 - 11:17
Kirlenen kedi dostunu yıkayan adam, sevimli kediye banyodan çıkarmadan önce boy abdesti aldırdı.
Sevimli kedi ne olup bitdiğini anlamazken, şaşkınlıkla etrafa bakındı.
KEDİSİNE BOY ABDESTİ ALDIRDI
Kediye boy abdesti aldıran sahibi ise "Sen ne kadar akıllısın, uslusun. Adettendir." diyerek ağzına su verdi.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılırken, izleyenleri de gülümsetti.
Kedisine boy abdesti aldıran adam