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    Kedisine boy abdesti aldıran adam

    Kedisini yıkadıktan sonra boy abdesti aldıran adam, o anları sosyal medyada paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2020 - 11:17
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    Kedisine boy abdesti aldıran adam

    Kirlenen kedi dostunu yıkayan adam, sevimli kediye banyodan çıkarmadan önce boy abdesti aldırdı.

    Sevimli kedi ne olup bitdiğini anlamazken, şaşkınlıkla etrafa bakındı.

    KEDİSİNE BOY ABDESTİ ALDIRDI

    Kediye boy abdesti aldıran sahibi ise "Sen ne kadar akıllısın, uslusun. Adettendir." diyerek ağzına su verdi.

    O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılırken, izleyenleri de gülümsetti.

    Kedisine boy abdesti aldıran adam

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