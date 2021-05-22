Kelebekler Vadisi’nde iki tatilci mahsur kaldı
Fethiye'ye tatil için gelen iki kişi Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalınca JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 22.05.2021 - 23:24
Fethiye'ye tatile gelen Ataberk A. ile Ayşe A, yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi hisar mevkisinden Kelebekler Vadisi’ne patika yolda yürüyüş yaparken mahsur kaldı.
TATİLCİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz’de konuşlu JAK ekibi sevk edildi.
Halatlar yardımıyla kayalıklara inen JAK timi, uçurumunda mahsur kalan iki tatilciyi kurtardı. Tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.