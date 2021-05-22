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Kelebekler Vadisi’nde iki tatilci mahsur kaldı

Kelebekler Vadisi’nde iki tatilci mahsur kaldı

Fethiye'ye tatil için gelen iki kişi Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalınca JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.