Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle yaptığı toplantıda, CHP'de dini ayrımcılığa izin vermeyeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yoluyla yapılan toplantıda, Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda dernek başkanı Ersin Şimşek'de hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu, toplantının başında, katılımcılara soru sormaktan çekinmemelerini ifade ederek gelen soruları cevapladı.

Gelen sorulardan biri, CHP'li isimlerin inanç değerleri üzerinden yaptığı ayrımcılık üzerineydi.

Kemal Kılıçdaroğlu: İnanç üzerinden ayrımcılık yapanı CHP'de tutmam VİDEO

CHP'LİLERİ OLUMSUZ AÇIKLAMALARI SORULDU

Katılımcı Kılıçdaroğlu'na "Ülkemiz ne zaman seçim atmosferine girse ya da kritik günler yaşamaya başlasa partinize yakın gibi görünen insanlardan dindar ve başörtülü kesime dair bir takım olumsuz açıklamalar geliyor. Önümüzdeki süreçte bu konu hakkında önlemler almayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

"AYRIMCILIK ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Kılıçdaroğlu soruya, "Seçim süreci olsun veya olmasın sadece İmam Hatiplilere değil dindarlara veya kendisini dindar olarak takdim edenlere yönelik olarak veya inanç sahibi insanlara ayrımcılık yapmak onlar için farklı bir dil kullanmak asla kabul edilemez.

"BAZI DEĞERLER ORTAKTIR"

Bunun altını özenle çizmek isterim. Bu kim olursa olsun. Yani CHP'li olabilir bir başkası da olabilir. Çünkü şöyle ki insanlar belirli bir kültürel yapının içinde doğarlar. Aileden değerleri alırlar. Aileden kültürü alırlar. Yakından akrabalardan alırlar. Dolayısıyla herkesin kendi bir değeri vardır. Bu değerlerin bazıları ortaktır.

"AYRIMCILIK YAPANI CHP'DE TUTMAM"

Yani hangi kültürden inançtan olursa olsun ortak bir değerdir. Örneğin ahlak gibi liyakat gibi adalet gibi. Bunlar ortak değerler olmak zorundadır. Dolayısıyla insanların inançlarına, kültürlerine yönelik veya yaşam tarzlarına yönelik yapılacak olan bir ayrımcılık hiçbir zaman ülkeye hayır getirmez. Eğer böyle bir dil kullanan olursa, sayın başkan burada. CHP'li olduğunu bilsem CHP'de tutmam. Asla!" ifadeleriyle cevap verdi.