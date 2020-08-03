Kemal Kılıçdaroğlu partisini kurultay sonrası uyardı

Tek aday olarak altıncı kez genel başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası parti içinde yaşanan tartışmalara kızdı.

CHP'nin geçen hafta sonu Ankara'da Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde yapılan 37'nci Olağan Kurultayı'nda, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 delegenin oyunu alarak, altıncı kez Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, tatil için Antalya'ya geldi.

Kılıçdaroğlu tatili sırasında da parti çalışmalarına devam ediyor.

CHP lideri, kendisini ziyaret eden bazı partililerle, hem kurultay süreci hem de gündemdeki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

POLEMİK İSTEMİYORUM

Dört yardımcısının Parti Meclisi’ne (PM) seçilemediği kurultayla ilgili tartışmaların geride kalmasını istiyen Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine yaptığı değerlendirmede, "kurultayda delegenin iradesi tecelli etti'" vurgusunu yaparak, "parti içi polemik istemiyorum" mesajını verdi.