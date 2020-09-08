Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarına inanmıyor

Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin konuşan CHP Lideri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara inanmadığını ifade etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına da değindi.

Günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan vaka sayılarına inanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, rakamların daha yüksek olduğunu ve saklandığını söyledi.

RAKAMLARIN ÇOK DAHA FAZLA OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Koronavirüs sürecini yaşıyoruz. Bu rakamların çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bunu herkes biliyor. Ama ne olursa olsun bizler mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce virüsün yayılmasını önleyeceğiz. Önlemleri alacağız akıl var mantık var. Eğer hastalık bulaştıysa bunu tedavi yapacağız. Dünya bunu yapıyor.

HASTANELER TIKA BASA DOLU

Biz başlangıçta bunu yaptık ama yayılıyor. Hastaneler tıka basa dolu. İşler başa dönmüş durumda. Bu ülkenin iyi yönetilmediğini gösteriyor.

SAĞLIK BAKANI BAŞLANGIÇTA GÜVEN VERMİŞTİ, SONRA GÜVENİ YIKTI

Ama ne yazık ki bunlar olmadı. Sağlık Bakanı çıkıyor her gün aynı saatte. Başlangıçta güven vermişti. Ama sonra bütün güveni yıktı. Şu cümleyle çıktı: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Sen doktorsun bilim kurulunun tamamı doktor. Erdoğan ne talimatı veriyor sizi. Devletin saygınlığı büyük yara aldı.

SAYILAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklanan sayılar gerçeği yansıtmıyor. Sağlık çalışanları tükenmişlik sendromuna yakalandıklarını söylüyorlar."

Kemal Kılıçdaroğlu: Vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor İZLE