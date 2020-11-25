Turistler ile yöre halkı yaklaşık 30 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde Torosların zirvesinde kar keyfi yaşarken, sahilde ise 24 derece sıcaklıkta denizin keyfini çıkartıyor.

Türk turizminin en önemli yerlerinden biri olan Kemer'de yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, dünyada ender rastlanan bir güzelliği yaşıyor.

Sahilde denize girip güneşlenenler, kısa süreli otomobil yolculuğu ve ardından teleferikle çıkılan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar keyfi yaşayabiliyor.

30 DAKİKADA İKİ MEVSİM

Kemer'de 24 derece hava sıcaklığında denize girebilmek ve Torosların zirvesinde kalınlığı 15 santimetreyi bulan kar içerisinde 3 derecelik havada dolaşabilmek yaklaşık 30 dakikalık bir zaman dilimine sığdırılabiliyor.

Kemer'de deniz ve kar keyfi yaşanıyor

"KAR MANZARASIYLA DENİZE GİRMEK GÜZEL"

İlçede sıcak havada denize giren Mehmet Hamdi Duru, "Kemer'de iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Tahtalı'da kar varken, biz Ayışığı'nda denize girebiliyoruz. Öyle güzel bir olanak oluyor. Tepede kar manzarası oradan da buraya denize girmeye geliyorum ve güzel oluyor." dedi.

"HEM GÜNEŞİN HEM DE KARIN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR"

Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkılabilen Olympos Teleferik'in Operasyon Müdürü Fatih Koyuncu da "Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kasım ayında kar yağışı başlar nisan sonuna kadar devam eder. Kıyı şeridinde sahilde insanlar denize girerken yarım saat sonra zirveye çıkıp Tahtalı Dağı'nda karın keyfini çıkarabiliyorlar." diye konuştu.