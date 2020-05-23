Kendisini taciz eden adamı kocasıyla beraber dövdü

Antalya'da, kendisini telefonla tehdit ve taciz eden adamı evine çağıran kadın, kocasıyla bir olup adamı hastanelik etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Koru Mahallesi'nde yaşayan, evli ve bir çocuğu bulunan H.Y., kendisini telefonlara arayarak taciz ettiğini öne sürdüğü 45 yaşındaki K.Ö.’yü eşinin evde olduğu saatte evine çağırdı.

Motosikletiyle H.Y.’nin evine giden K.Ö., iddiaya göre, eve girer girmez H.Y’ye saldırdı.

TACİZ EDEN ADAMI KOCASIYLA BERABER DÖVDÜ

Evde bekleyen H.Y.'nin eşi V.Y, eline geçirdiği sopayla K.Ö’ye saldırdı. H.Y’nin eşine yardım etmesiyle K.Ö. hastanelik oldu.

V.Y, eşiyle birlikte K.Ö’yü dövdükten sonra polisi arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde baygın yatan K.Ö.’yü görünce ambulansı arayarak yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.Ö.’yü baygın halde sedye ile evden çıkardı. Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K.Ö’nün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

"EŞİMİ TEHDİT ETTİ"

Olay anını anlatan V.Y., K.Ö.’nün eve girer girmez eşine saldırdığını belirterek, "Önceden tehditler olmuş, evime kadar gelmiş, benimle düzgün konuşacaksın demiş. Ben yokken evimi takip etmiş. Çarşıya gitmiştim, eve döndüğümde o da eve gelip eşime saldırdı. Ben de sopayla kendisine saldırdım. Eşim de yardım etti, kavga ettik. Benim evde olduğumu bilmiyordu. Telefonda eşimi tehdit etti. Eşime kendisiyle birlikte olmaması halinde beni öldüreceğini ve 13 yaşındaki kızıma tecavüz edeceğini söylemiş. Telefonunu inceledim, başka kızlarla da mesajlaşmaları var.” dedi.

"'EŞİNDEN AYRIL BERABER OLALIM' DEDİ"

H.Y. de, “Beni sürekli tehdit ediyordu. Bu durumu eşime söylemiştim. Seni seviyorum, ‘sen de seni seviyorum demezsen zorla olur’ diyordu. Eşinden ayrıl beraber olalım diyordu. Mesaj attı bana ‘eve geleceğim’ diye. Ben de eşim evde olacağı için ‘gel’ dedim. Geldi. Eşim eve gelince saldırdı. Eşimle beraber dövdük” diye konuştu.

Olayın ardından H.Y. ve eşi K.Ö.’yü dövdükleri sopa ile birlikte ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.