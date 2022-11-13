Kereste fabrikasından 1 milyon liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasından yaklaşık 1 milyon lira değerinde malzeme çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu'da Huruçören köyünde iş yeri sahibi S.S., kereste fabrikasından 1 adet vidalı kompresör, 2 adet taşıma rulosu, 2 adet küçük elektrik panosu, 4 adet çivi tabancası, 3 adet büyük elektrik trafosu, 10 adet tomruk taşıma rulosu, 12 adet kullanılmış hızar testeresi ve 26 adet çoklu dilme testeresi çalındığı ihbarında bulundu.

1 milyon TL değerinde malzeme çalındı

Yaklaşık 1 milyon TL değerinde malzeme çalınması olayı ile ilgili JASAT tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştiren kişilerin A.V., Y.D. ve S.Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheliler, jandarma ekiplerinin yoğun araştırmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Malzemeler sahibine teslim edildi

İHA'nın haberine göre Araç’ın Huruçören köyünde A.V., Y.D. ve S.Y. isimli şahısların çalmış olduğu malzemelerin bulunması üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Şüpheliler adli makamlara sevk edildi

Hırsızlık olayının şüphelileri olarak yakalanan A.V., Y.D. ve S.Y. isimli şahıslar ise karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



