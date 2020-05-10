Keşan Belediye Başkanı'ndan ilginç kutlama

Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, itfaiye merdivenine bağlı sepetle evlerin pencerelerine kadar çıkıp, 2 annenin Anneler Günü'nü kutladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamınsa sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek ve Anneler Günü'nü kutlamak amacıyla ilginç yönteme başvurdu.

Başkan Helvacıoğlu, ilçenin en yaşlı kadınlarından Yukarı Zaferiye Mahallesi Medya Caddesi'nde oturan, 2 çocuk annesi Nebiye Tokmak (85) ve Yeni Mahalle Zübeyde Hanım Caddesi'nde oturan, 4 çocuk annesi Ayşe Değirmendereli'nin (94) evlerinin pencerelerine, itfaiye merdivenine bağlı sepetle çıktı.

HERKES İLGİYLE BAKTI

Helvacıoğlu, Anneler Günü'nü kutladı ve ilçenin en yaşlı 2 annesine çiçek ile hediyeler verdi. İlginç Anneler Günü kutlaması, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanırken, çevredekiler de olanları ilgiyle izledi.

"AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK"

Başkan Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın en yaşlı annelerinin tüm vatandaşlar adına Anneler Günü'nü kutladığını belirterek, "Anneler bizleri için eksilmeyen değerlerimizdir. Cennet onların ayakları altında. Sosyal mesafe kuralına uyarak kendisine çiçeğini verdik. Amacımız farkındalık yaratmak. Belediyeci olduğumuz için kendisine itfaiye sepetiyle camdan ulaştık. Allah onlara uzun ömür ve sağlıklı günler versin." dedi.