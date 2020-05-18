Kesilen dal kafasına düşen genç, hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanda ağaç kesimi yapıldığı esnada başına ağaç dalı düşerek yaralanan 24 yaşındaki genç, hastanede kurtarılamadı.

Mansurlar Mahallesinde, 24 yaşındaki Hakan Çelik’in başına, ormanlık alanda ağaç kesimi yapıldığı esnada ağaç dalı düştü. Ağaç dalının başına çarpması sonucu ağır yaralanan Çelik, konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Burada yapılan müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine sevk edilen Hakan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceme başlatıldı.