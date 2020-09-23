CHP'deki Atatürk tartışmaları sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu.

Payzın, Kılıçdaroğlu'na gündemi uzun süre meşgul eden CHP içindeki Atatürk tartışmalarını sordu.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir konferansta Atatürk yerine Mustafa Kemal demesiyle başlayan tartışmaları değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu CHP içindeki Atatürk tartışmalarını değerlendirdi VİDEO

"İSTER GAZİ İSTER ATATÜRK, AYNI ŞEYİ ANLATIYORSUNUZ"

Söz konusu tartışmaların tamamen yapay olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "İster Gazi deyin, ister Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Gazi Mustafa Kemal Atatürk deyin, ister Atatürk deyin aynı kişiyi anlatıyorsunuz. Yapay tartışmalardan kaçınmak lazım." ifadelerini kullandı.

"ARKASINDAYIM"

Payzın tartışmaları değerlendiren Kılıçdaroğluna bu kez, Kaftancıoğlu'nun arkasında olup olmadığını sordu.

Kılıçdaroğlu net bir dille, "Elbette. Tabii. İl başkanımız. Destekliyoruz." dedi.