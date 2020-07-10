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    Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerle buluştu

    Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerle buluştu

    CHP Lideri, belediye başkanlarıyla yaptığı görüşmede siyaset uyarısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 09:11
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    Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerle buluştu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 11 büyükşehir belediye başkanı ile Ankara'da bir araya geldi.

    Belediyelerle yaptığı görüşmede hizmetleri değerlendiren CHP Lideri, başkanlarına uyarılarda bulundu.

    Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına siyaset uyarısı yaptı.

    SİYASET BENİM İŞİM

    Sık sık polemiğe giren belediye başkanlarına "Hizmet odaklı kalın, siyaseti bize bırakın” diyen Kılıçdaroğlu, "sorunlarınızı siyaset yaparak çözmeye çalışmayın. Bana haber verin sizin yerinize ben konuşayım" ifadelerini kullandı.

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