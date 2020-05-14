Kılıçdaroğlu, HDP-İyi parti polemiğini değerlendirdi

CHP Lideri, İyi Parti ve HDP arasında çıkan tartışmalar için "Millet İttifakı'na zarar vermek istiyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi meşgul eden, İyi Parti ile PKK'nın siyasi kanadı HDP arasında yaşanan ittifak gerilimini ele aldı.

Habertürk TV'den Bülent Aydemir'e önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, HDP'nin "İyi Parti düne kadar bize danışmak için aracı gönderiyordu." çıkışıyla zirve yapan krizi, şu şekilde değerlendirdi :

"BU TARTIŞMANIN BİR ANLAMI KALMADI"

"Bu tartışmayı aslında onların Eş Genel Başkanı Mithat Sancar sonlandırdı.

'Bizim seçimler sırasında İyi Parti ile hiçbir iş birliğimiz, görüşmemiz olmadı' dedi. Doğru. O zaman bu tartışmanın hiçbir anlamı kalmadı.

"MİLLET İTTİFAKI'NA ZARAR VERMEK İSTİYORLAR"

Bir görüşme olmadı; bir konuşma da olmadı. O zaman bu da yapay bir tartışma olarak kalır ki aslında Millet İttifakı'na zarar vermek istiyorlar."

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