İzmit'te Ambarlı Mahallesi Tepeköy Camisi'nin inşaatının temeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in katıldığı törenle atıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Alanı otoparkında gerçekleştirilen İzmit Belediyesi Araç Tanıtım ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, törende gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

"ROZETİNİZİ ÇIKARACAKSINIZ"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçildiğiniz andan itibaren göğsünüzdeki CHP rozetini çıkaracaksınız. Oraya Türk bayrağı rozeti takarsınız veya bulunduğunuz kentin, belediyenin arması varsa onu takarsınız. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız. A partisi, B partisi, C partisi değil, herkesi kucaklayacaksınız. Ayrıca şunu söyledim, hizmete önce o kentin yoksul semtlerinden başlayacaksınız, oraları kucaklayacaksınız. O insanlar ihmal edildi, o insanları yanınıza alacaksınız. Beraber yürüyeceksiniz, o insanlara hizmet götüreceksiniz diye düşüncelerimi ifade ettim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile Akşener, İzmit'te cami temeli attı ViDEO

SİYASİ HAYATIMA...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

Ben İzmit'in bir köyünde doğdum. Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Siyasi hayatıma da 1994 seçimlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile başladım. O adaylık beni bugün karşınıza getirdi. İyi Parti'nin genel başkanı olarak sizlere hitap ediyorum.

BABASI TÜRKEŞÇİ, BABASININ AİLESİ İNÖNÜCÜ, ANASININ AİLESİ DEMOKRAT PARTİLİ BİR AİLENİN...

Ben 1960 ihtilalinden sonra, babası Türkeşçi olmuş, ağabeyi 1980 ihtilaline kadar Kocaeli MHP İl Başkanı olan, babasının ailesi İnönücü, anasının ailesi Demokrat Partili olan bir ailenin kızıyım.

İZMİT, TÜRKİYE'NİN BİR ÖZETİDİR



İzmit en fazla göç alan şehirdir. 'İzmitli doğulmaz, İzmitli olunur' denilir. Onun için size 'İzmit'te mi doğdunuz' diye sorulmaz, 'ne kadar süredir İzmit'tesiniz' diye sorulur. İzmit'e, Türkiye’nin her yerinden, her şehrinden ve her köyünden göç gelir. İzmitte doğmuş olanlar onları kucaklarlar, ekmeklerini paylaşırlar ve bilirler ki, daha sonra onlar da yeni gelenlere kucak açacaktır. 1999 depreminde bunu bilmemize rağmen, hepimizi şaşırtan bir şey olmuştur. O da depremde vefat eden kardeşlerimizin cenazelerinin, Türkiye’nin her bir köyüne, her bir şehrine, her bir ilçesine gitmiş olmalarıydı. Yani ne demek istiyorum, İzmit, Türkiye’nin bir özetidir."

Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile davetliler, açılış kurdelesini kesti, Ambarlı Mahallesi Tepeköy Camisi inşaatının temel atma butonuna bastı.