Kılıçdaroğlu, veteriner hekimlerle görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemi ile veteriner hekimlerle görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs sürecindeki video konferans görüşmelerine veteriner hekimlerle devam etti.

Görüşmede, veteriner hekimlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Veteriner hekimlerin özlük haklarını gündeme getirdiğini, hekimlere yönelik şiddet uygulandığında bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıldığını ancak veteriner hekimlerin de şiddete maruz kaldıklarına dikkat çektiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Belki önümüzdeki süreç içinde o yasal düzenlemeye, 'veteriner hekimler' diye bir ilave yapılabilir." ifadesini kullandı.

"AİLE İŞLETMECİLİĞİ ÇOK DEĞERLİ"

Kırsalda özellikle hayvancılıkta aile işletmeciliğinden söz edildiğini, aile işletmeciliğinin korunması ve teşvik edilmesi gerektiği üzerinde durulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim parti programında da zaten aile işletmeciliği var. Bütün söylemlerimizde de bir şekliyle hayvancılıkta aile işletmeciliğinin çok değerli olduğunu, eğer aile işletmeleri teşvik edilirse yeteri kadar özendirilirse bunların işsizliği önleme açısından da büyük roller üstlenebileceklerini biz de dile getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Veterinerler ile doktorları ayırmamak gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, gelecek süreçte devletin veya bakanlıkların yeniden yapılandırılması gündeme geldiğinde bu konunun ciddi olarak ele alınabileceğini belirtti.

"TÜRKİYE TARIMDA İTHALATÇI KONUMA GELDİ"

Kılıçdaroğlu, yemde ithalata bağımlılık devam ettiği sürece hayvancılıkta istikrarı sağlamanın mümkün olmadığını savunarak "Sadece yemde değil canlı hayvanda, ette ve pek çok üründe maalesef tarımda Türkiye net ithalatçı konuma gelmiş durumda. Eskiden kendine yeten bir Türkiye'nin, ihracat yapan bir Türkiye'nin bugün geldiği nokta hepimiz açısından da aslında ibret verici." diye konuştu.