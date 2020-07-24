Kılıçdaroğlu Z kuşağını rap müzikle etkilemeyi hedefliyor

CHP Lideri bu hafta sonu yapılacak kongrede salona Z kuşağı için rap müzikle girecek.

CHP kurultayı için geri sayım başladı.



CHP’nin seyircisiz olarak düzenleyeceği 37’nci Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz’da yapılacak.

CHP’yi bir sonraki seçimlere taşıyacak kadroların belirleneceği kurultayda gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı konuşmada olacak.

HEDEF Z KUŞAĞI

Parti içinde belediyelerden milletvekillerine kadar Z kuşağı için çalışmalar yapılmasını isteyen CHP Lideri, 20 yaş altındaki gençlerin CHP'ye yönlendirilmesini istiyor.

KONGRE RAP MÜZİKLE BAŞLAYACAK

CHP'den 20 yaş ve altındakilere yönelik politika üretmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, kongre zamanı Z kuşağını etkilemek için salona rap müzikle girecek.

Ayrıca CHP Lideri Z kuşağı için mesaj okuyup bu mesajı da rap ile anlatmayı hedefliyor.