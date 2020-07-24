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    Kılıçdaroğlu Z kuşağını rap müzikle etkilemeyi hedefliyor

    Kılıçdaroğlu Z kuşağını rap müzikle etkilemeyi hedefliyor

    CHP Lideri bu hafta sonu yapılacak kongrede salona Z kuşağı için rap müzikle girecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 09:03
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    Kılıçdaroğlu Z kuşağını rap müzikle etkilemeyi hedefliyor

    CHP kurultayı için geri sayım başladı.

    CHP’nin seyircisiz olarak düzenleyeceği 37’nci Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz’da yapılacak.

    CHP’yi bir sonraki seçimlere taşıyacak kadroların belirleneceği kurultayda gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı konuşmada olacak.

    HEDEF Z KUŞAĞI

    Parti içinde belediyelerden milletvekillerine kadar Z kuşağı için çalışmalar yapılmasını isteyen CHP Lideri,  20 yaş altındaki gençlerin CHP'ye yönlendirilmesini istiyor.

    KONGRE RAP MÜZİKLE BAŞLAYACAK

    CHP'den 20 yaş ve altındakilere yönelik politika üretmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, kongre zamanı Z kuşağını etkilemek için salona rap müzikle girecek.

    Ayrıca CHP Lideri Z kuşağı için mesaj okuyup bu mesajı da rap ile anlatmayı hedefliyor.

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