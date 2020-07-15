Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Azerbaycan sınırındaki çatışmayı endişe ile izlediğini söyledi ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.