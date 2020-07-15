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    Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Azerbaycan sınırındaki çatışmayı endişe ile izlediğini söyledi ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.
    • AA
    • 15.07.2020 - 17:58
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    Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

    12 Temmuz'da Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki askerlerine saldırmasının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve çatışmalar sonucu 11 Azerbaycan askeri şehit olmuştu.

    Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi sonucu birçok Ermeni asker ve askeri nokta vuruldu.

    İki ülke arasındaki gerilim sürerken Türkiye'den Azerbaycan'a birçok kesimden  destek ve başsağlığı açıklamaları geldi.

    "ENDİŞE İLE İZLİYORUM"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaparak Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

    Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Bölgemizdeki sorunları çözmek için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum." ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı #1

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