Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' değerlendirmesi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP'nin ve kendisinin erken seçim istemediğini belirtti.

CHP'de gündem erken seçim ve kurultay...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim yok diyerek son noktayı koymuştu.

Ancak erken seçim gündemi başta CHP olmak üzere birçok partinin gündeminden düşmedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, parti gündemini sıklıkla meşgul eden "erken seçim ve kurultay erteleme" sorularına açıklık getirdi.

ERKEN SEÇİM YOK

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, ülke gündeminde yer alan "erken seçim olacak mı" sorusuna cevap verdi.

“‘Kılıçdaroğlu erken seçim istiyor’ şeklinde yorumlar yapılıyor. Siz erken seçim istiyor musunuz, Türkiye’de bir erken seçim ihtimali var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, “Kimsenin erken seçim istediği yok ki... Kaldı ki benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı da yok. Erken seçimi hayata geçirecek olan Erdoğan. Yani Türkiye’de bir kişi parlamentoya hâkim.

CUMHURBAŞKANI İSTERSE OLUR...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Erdoğan’ın vesayeti altında. O erken seçim isterse erken seçim olur, istemezse olmaz. Onu erken seçime zorunlu kılacak olan ikinci kişinin adı da Bahçeli. Yani Bahçeli, ‘Kusura bakma, sen memleketi felakete sürükledin, ben destek vermekten vazgeçiyorum’ derse, zorunlu olarak erken seçime gidilir. Onun dışında bir erken seçim yok.” yanıtını verdi.

KURULTAY ERTELENMEYECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle 25 -26 Temmuz'da yapılması planlanan ve ertelenebileceği konuşulan kurultaya yönelik, "Ertelenmesi söz konusu değil" açıklamasını yaptı.



