CHP Lideri üniversite öğrencileriyle yaptığı görüşmede gülerek "iktidar olacaklarının mesajını" verdi

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, farklı il ve üniversitelerde öğrenim gören 16 üniversite öğrencisinin sorularını yanıtladı.

Üniversite öğrencilerinin,koronavirüs sürecinde yaşadıkları sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu'na, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz da eşlik etti.

"İKTİDAR OLACAĞIZ O ZAMAN RAHAT EDERSİN"

Kılıçdaroğlu, görüşmede, bir öğrencinin gazeteci olacağını öğrendi.

Bunu üzerine Kılıçdaroğlu "Umarım mezun olur ve başarılı bir gazeteci olursun. Gazeteci olduğunuzda iktidar olacağız. Daha özgür bir ortamda haber yapma imkanınız olacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan iktidar olacağız mesajı ViDEO

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Kılıçdaroğlu, interneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin bu süreçte sorun yaşadığını ve bu öğrencilerin acı şeklide eğitim sisteminin dışında kaldığını ifade ederek, "YÖK, buna anladığım kadarıyla şöyle bir çare bulmuş, 'dondurun öğrenciliğinizi, daha sonra devam edersiniz.' Normalde sosyal devletin bu insanlara gelir sağlaması lazım. Şu ana kadar Türkiye'de belli bir kesime sağlandı ama bunun da çok yetersiz olduğunu ifade etmek isterim." değerlendirmesini yaptı.

İSTİHDAM ALANI

Gençlere, "Türkiye'nin bir gerçeğiyle yüz yüze kalacaksınız. Örneğin üniversiteyi bitirdiniz, iş arayacaksınız." diyen Kılıçdaroğlu, iş bulamamaları halinde bunu sorgulamaları gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Nasıl sorgulayacaksınız? Kalkıp da bir iş verene kızmayacaksınız herhalde. İstihdam alanını büyütmek, siyaset kurumunun yapacağı bir iş. Siyaset kurumu istihdam alanını büyütür, izlediği ekonomi, para, bütçe, vergi politikalarıyla yeni istihdam alanları yaratır. Dolayısıyla insanlar mezun olduklarında da daha rahat iş bulabilirler. Bugün çok sayıda gazeteci hapiste. Niçin hapiste gazeteciler? Haber yaptıkları için. Haber yaptı diye bir insan hapse mi atılır? Haber yanlışsa tamam ama yapılan haberin doğru olduğunu herkes biliyor. Üstelik haber yalanlanmıyor ama gazeteciyi hapse atıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.