Kılıçdaroğlu'nu mermi ile tehdit etti: 6 yıl hapis istemi

Kılıçdaroğlu'nu mermi ile tehdit etti: 6 yıl hapis istemi

Sosyal medya üzerinden bir kavanoz mermi fotoğrafı paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden şüpheli hakkında, 6 yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırlandı.

24 yaşındaki Mehmet Emin G., 3 Mayıs 2020 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşmıştı.

Paylaştığı bir kavanoz mermi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu etiketleyerek tehditte bulunan Mehmet Emin G., "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçundan yargılanacak.

TÜZEL KİŞİLERİ HEDEF ALDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede “Söz konusu eylemin bu kişilere yönelik silahlı tehdit olarak değerlendirilebileceği düşünülse de genel merkez hesaplarını etiketleyerek CHP ve HDP genel merkezlerini ve tüzel kişiliğini hedef almaktadır" denildi.

Söz konusu paylaşımın basit bir tehdidi aştığı ifade edilen iddianamede hedef alınan kişilerin CHP Tüzel Kişiliği ve onun seçmenleri olduğu vurgulandı. Tüzel kişiliklere yapılan tehdit olduğunu değerlendiren savcı, bu sebeple Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu’nun şikayetlerinin alınmadığını belirtti.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede ev hapsindeki sanık Mehmet Emin G. hakkında “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.