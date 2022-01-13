Kilis’te 7 göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Kilis’te, Suriye'den Türkiye'ye geçen 7 göçmen ile organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda, Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 7 şahıs Yavuzlu köyü sınır hattında yakalandı.

7 GÖÇMEN GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Göçmen kaçakçılığına organizatörlük yapan biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 şüpheli, Jandarma Devriyesi tarafından icra edilen operasyonla suçüstü yakalandı. 7 yabancı uyruklu kişi Göç İdaresine teslim edildi.





4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Şüpheliler, M.A,Ö.A, E.T, M.H. gözaltına alınarak sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Şüpheli şahısların evinde ve aracında yapılan arama neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 termal termal dürbün, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet gündüz görüş dürbünü, 3 adet el bir adet araç telsizi, 1 adet bıçak ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek el konuldu.