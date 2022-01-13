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    Kilis’te 7 göçmen ile 4 organizatör yakalandı

    Kilis’te, Suriye'den Türkiye'ye geçen 7 göçmen ile organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 17:18
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    Kilis’te 7 göçmen ile 4 organizatör yakalandı

    Kilis İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda, Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 7 şahıs Yavuzlu köyü sınır hattında yakalandı.

    7 GÖÇMEN GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

    Göçmen kaçakçılığına organizatörlük yapan biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 şüpheli, Jandarma Devriyesi tarafından icra edilen operasyonla suçüstü yakalandı. 7 yabancı uyruklu kişi Göç İdaresine teslim edildi.

    Kilis’te 7 göçmen ile 4 organizatör yakalandı #1

    4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

    Şüpheliler, M.A,Ö.A, E.T, M.H. gözaltına alınarak sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    Şüpheli şahısların evinde ve aracında yapılan arama neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 termal termal dürbün, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet gündüz görüş dürbünü, 3 adet el bir adet araç telsizi, 1 adet bıçak ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek el konuldu.

    Kilis’te 7 göçmen ile 4 organizatör yakalandı #2

    Kilis’te 7 göçmen ile 4 organizatör yakalandı #3


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