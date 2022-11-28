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    Kilis’te 9 kaçak göçmen yakalandı

    Kilis'te, polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 9 kaçak göçmen yakalandı.
    • 28.11.2022 - 19:02
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    Kilis’te 9 kaçak göçmen yakalandı

    Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Eve düzenlenen operasyonda Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geldiği belirlenen Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

    Yakalanan göçmenler sınır dışı edilecek

    DHA'nın haberine göre, göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, evde bulunan ve göçmenlerin geçişlerini organize ettiği belirtilen ismi açıklanmayan 2 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Kilis’te 9 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kilis’te 9 kaçak göçmen yakalandı #2

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    Kilis’te 9 kaçak göçmen yakalandı #4


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