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    • Kilis'te başlarına çuval geçirip hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı

    Kilis'te başlarına çuval geçirip hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı

    Kilis'te başına çuval geçirerek boş ekmek sandığı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
    • DHA
    • 14.01.2022 - 21:18
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 21:20
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    Kilis'te başlarına çuval geçirip hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı

    Kilis'in Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde bir bakkal dükkanının önündeki ekmek konulan boş sandık çalındı. Sabah geldiği işyerinde sandığı göremeyen esnaf, iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol etti.

    BAŞLARINA ÇUVAL GEÇİRİP BOŞ SANDIK ÇALDILAR

    İzlediği görüntülerde, 2 kişinin başlarına geçirdikleri çuval ile boş sandığı çaldığını fark eden bakkal sahibi, durumu polise bildirdi. İhbarla çalışma başlatan polis, çuval ile kendilerini kamufle eden şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

    Kilis'te başlarına çuval geçirip hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı VİDEO

    Kilis te başlarına çuval geçirip hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı #1

    Kilis te başlarına çuval geçirip hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı #2


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