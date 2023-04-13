Kilis’te hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 yaralı Kilis, Ekremçetin Mahallesi çevre yolunda hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada araç sürüsü yaralandı.

İHA

Kilis'te Ekremçetin Mahallesi çevre yolunda, İ.P. yönetimindeki 79 DD 453 plakalı tır, tali yoldan ana yola çıkarken B.Ç. idaresindeki 79 AN 334 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü B.Ç. sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine götürüldü.

B.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tır sürücüsü İ.P. gözaltına alındı.