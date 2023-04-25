Kilis'te hasarlı bina çöktü Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan tescilli 2 katlı binada çökme meydana geldi.

AA

Asrın felaketinin ardından 11 ilde enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri devam ediyor.

Depremlerin etkilediği illerden biri olan Kilis'te ise yıkımı bekleyen ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü.

Tabakhane Mahallesi Necip Asım Sokak'taki ağır hasar tescilli binanın çökmesinin ardından bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaşam belirtisi tespit edilmedi

AFAD ekiplerince binada cihaz yardımıyla yapılan dinlemede, yaşam belirtisine rastlanmadı.

Vali Yardımcısı Kemal Balaban da olay yerine gelerek, duruma ilişkin ekiplerden bilgi aldı.