Kilis’te hasarlı minareler yıkılıyor: Ramazan’da camiler açılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Kilis’te hasar gören 13 cami minaresi, kontrollü olarak yıkılıyor.
Son olarak Ekrem Çetin Mahallesi'nde bulunan Ekrem Çetin Camisi'nin minaresi, Kilis Belediyesi ekiplerince güvenlik önlemleri alındıktan sonra yıkıldı.
Ramazan'da ibadete açılacak
Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Azmi Dokuzluoğlu, minareleri yıkılan camilerin, restorasyon ve tadilatının tamamlanarak Ramazan ayında ibadete açılacağını kaydetti.
Öte yandan kırsal bölgelerdeki hasarlı camilerin yıkım ve restorasyon işlemlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütüleceği belirtildi.