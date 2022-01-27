Kilis'te ocak ayında 74 göçmen yakalandı
Kilis'te jandarma ekiplerince ocak ayında düzenlenen operasyonlarda 74 düzensiz göçmen yakalanırken, 8 şüpheli de gözaltına alındı.
- AA
- 27.01.2022 - 22:02
Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Türkiye'ye yasa dışı girişlerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
74 GÖÇMEN YAKALANDI
Operasyonlarda kapsamında ocak ayı içerisinde yurda kaçak giren Suriye uyruklu 74 kişi yakalandı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda 2 araç, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 gündüz görüş dürbünü, gece görüş dürbünü, 3 termal kamera, bıçak ve 6 telsiz ele geçiren ekipler, yasa dışı göç organizasyonu yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.