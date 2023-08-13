Kilis’te otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
İHA

Kilis'te Ekrem Çetin Mahallesi Çevre yolu üzerindeki kavşakta, Hanefe K. idaresindeki 58 NY 023 plakalı otomobil, Yaşar B. idaresindeki 79 ABD 927 plakalı motosiklete çarptı.

Ağır yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Kazada motosiklet sürücü Yaşar B. hafif yaralanırken, motosiklette yolcu olan Leyla B. ağır yaralandı.

Kilis’te otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ile ilgili soruşturma başlatıldı.