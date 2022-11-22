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Kilis'te otomobilden döviz çalan şüpheli tutuklandı

Kilis'te otomobilden döviz çalan şüpheli tutuklandı

Kilis'te park halindeki otomobilden 38 bin 900 dolar çalan ve polis tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.