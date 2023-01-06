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    Kilis'te son bir yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı

    Kilis'te 2022 yılında 1548 kaçak göçmen yakalanırken, 99 organizatörlük şüphelisi de gözaltına alındı.
    • 06.01.2023 - 13:33
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 14:10
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    Kilis'te son bir yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı

    Ekiplerin yurda yasa dışı yollarla girişleri engellemeye yönelik çalışmaları sürüyor..

    Kilist'te kaçak göçle yapılan mücadele kapsamında birçok kaçak göçmen, kentte ve bölgedeki illerde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

    Kilis'te 1548 göçmen yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022'de sınır hattı bölgesinde yaptıkları çalışmalarda, Ocak-Aralık aylarında 1548 kaçak göçmeni yakaladı.

    Kaçak göçmenler, kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce sınır dışı edildi. Jandarma ekipleri, göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenen 99 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

    DHA'nın haberine göre, kaçak göçmenlerin geçişleri sırasında kullanıldığı belirlenen 43 farklı marka ve plakalı araç, 7 termal gece ve gündüz dürbünü ile 4 el telsizine de el koyuldu.

    Kilis te son bir yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kilis te son bir yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı #2

    Kilis te son bir yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı #3

    Kilis te son bir yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı #4


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