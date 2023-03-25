Kilis'te tır park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı Kilis’te kontrolden çıkan tır yol kenarında park halinde bulunan konteyner yüklü tıra çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Kilis'te akşam saatlerinde Sapkanlı Göleti mevkisinde, L.S. idaresindeki 55 GR 233 plakalı tır, Kilis-Hatay kara yolunda yol kenarında park halinde bulunan 27 YS 134 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada aynı araçtaki 3 kişi yaralandı

Çarpmanın şiddetiyle tırın ön kısmı konteynerlerin içine girdi. Kazada yaralanan sürücü L.S. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.K. ve A.K yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.