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    Kilis'te uzman çavuşu şehit eden 3 zanlı tutuklandı

    Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 17:52
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    Kilis'te uzman çavuşu şehit eden 3 zanlı tutuklandı

    26 Kasım tarihinde Kilis'te meydana gelen olayda, 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale edilmişti.

    UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

    Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen grup, 'Dur' ihtarına ateşle karşılık vermiş, açılan ateşte ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit olmuştu.

    GÖZALTINDAKİ 5 KİŞİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

    Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, bugün hakim karşısına çıktı.

    Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları ile yakalanan Y.E.K., M.H., M.H., A.D. ile M.S., yüzlerce jandarma ve komanda birliklerinin yoğun güvenlik tedbirleri arasında Kilis Adliyesine çıkarıldı.

    3 ZANLI TUTUKLANDI

    İfadeleri alınan M.H., Y.E.K. ile M.S. tutuklandı.

    Kilis te uzman çavuşu şehit eden 3 zanlı tutuklandı #1

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