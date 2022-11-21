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    'Kilit kavşakta' hafta sonu trafiği havadan görüntülendi

    Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu "drone" ile havadan görüntülendi.
    • 21.11.2022 - 02:21
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    'Kilit kavşakta' hafta sonu trafiği havadan görüntülendi

    Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı.

    Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren vatandaşlar, geri dönüş için yeniden yollara akın etti.

    Trafik durma noktasına geldi

    İHA'nın haberine göre, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, yer yer de trafik durma noktasına geldi.

    'Kilit kavşakta' hafta sonu trafiği havadan görüntülendi - Video

    Kilit kavşakta hafta sonu trafiği havadan görüntülendi #1

    Yoğunluk dron ile görüntülendi

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde, trafiğin akışını rahatlatmaya çalıştı. Karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.

    Kilit kavşakta hafta sonu trafiği havadan görüntülendi #2

    Kilit kavşakta hafta sonu trafiği havadan görüntülendi #3

    Kilit kavşakta hafta sonu trafiği havadan görüntülendi #4

    Kilit kavşakta hafta sonu trafiği havadan görüntülendi #5


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