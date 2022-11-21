Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu "drone" ile havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı.

Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren vatandaşlar, geri dönüş için yeniden yollara akın etti.

Trafik durma noktasına geldi

İHA'nın haberine göre, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, yer yer de trafik durma noktasına geldi.

'Kilit kavşakta' hafta sonu trafiği havadan görüntülendi - Video







Yoğunluk dron ile görüntülendi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde, trafiğin akışını rahatlatmaya çalıştı. Karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.



