Sarıyer Kilyos Sahili'nde mahsur kalan 2 kadın, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
Sarıyer Kilyos Sahili'nde gezintiye çıkan 2 kadın kayalıklarda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 29.05.2021 - 07:01
- Güncelleme : 29.05.2021 - 08:14
Dün, Sarıyer Kilyos Sahili'nde gezintiye çıkan 2 kadın kayalıklarda mahsur kaldı.
Mahsur kalan kadınlar, ihbar üzerine kıyıya yanaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
KIYI EMNİYETİ PAYLAŞTI
Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos'ta kayalık yerde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Tahlisiye -1 botumuzca sağlıklı olarak kurtarıldı" denildi.