Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
312.084
-2.83%
EXEN Coin
32.43
-6.99%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C
    • Sarıyer Kilyos Sahili'nde mahsur kalan 2 kadın, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

    Sarıyer Kilyos Sahili'nde mahsur kalan 2 kadın, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

    Sarıyer Kilyos Sahili'nde gezintiye çıkan 2 kadın kayalıklarda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 07:01
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 08:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sarıyer Kilyos Sahili'nde mahsur kalan 2 kadın, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

    Dün, Sarıyer Kilyos Sahili'nde gezintiye çıkan 2 kadın kayalıklarda mahsur kaldı.

    Mahsur kalan kadınlar, ihbar üzerine kıyıya yanaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

    KIYI EMNİYETİ PAYLAŞTI

    Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos'ta kayalık yerde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Tahlisiye -1 botumuzca sağlıklı olarak kurtarıldı" denildi.

    Sarıyer Kilyos Sahili nde mahsur kalan 2 kadın, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı #1

    Sarıyer Kilyos Sahili nde mahsur kalan 2 kadın, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir