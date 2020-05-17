Batman'da GBT sırasında, polis kimliği görmek isteyen vatandaşı polisler kelepçelemek isteyince arbede yaşandı.

Batman'da rutin GBT kontrolü yapan sivil polisler, maske takmayan bir vatandaştan kimliğini istedi.

Bunun üzerine şahıs da polislerin kimlik göstermesini istedi.

Kendilerinden kimlik istenen polisler, şahsın bu isteği karşısında hakaret ederek kelepçe takmaya çalıştı.

O esnada, çevrede bulunan vatandaşlar çıkan arbedeyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kimlik görmek isteyen vatandaşa hakaret eden polis VİDEO

"HAYVAN! POLİS KİMLİK İSTİYORSA VERECEKSİN"

Kameralara yansıyan görüntülerde, direnen şahıs polislere "Maske için kelepçe mi takacaksın?" diye sorarken, polis de şahsa " Hayvan! Maske için değil, senden polis kimlik istiyo vereceksin." şeklinde tepki gösteriyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin hakaret etmesi ve şahsın boğazını sıkarak müdahale etmesi tepkilere neden olurken, şahıs gözaltına alındı.