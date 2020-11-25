Kimsenin şikayetçi olmadığı sahte evliya tahliye edildi

Kocaeli’de vatandaşların dini duygularını kullanarak ev ve arsa paralarını aldığı iddiasıyla tutuklanan ‘Rafet Efendi’ kod adlı Şaban Özdil ve beraberindeki 8 tutuklu sanık, tahliye edildi.

Kocaeli’de kendisini 'Hızır Aleyhisselam', ‘evliya’, ‘mümin’ olarak tanıtıp vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası aldığı iddia edilen ‘Rafet Efendi’ kod adı ile tanınan Şaban Özdil ve 8 çete üyesi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklandı.

Allah'la doğrudan görüştüğünü iddia ederek 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı iddiasıyla 11 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan Şaban Özdil ve beraberindeki 8 tutuklu ve 5 tutuksuz sanığın 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan yargılandıkları dava görülmeye devam etti.

"MAĞDUR EDİLMEDİK"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mağdur olarak yer alan 27 kişinin dinlenmesine devam edildi. Duruşmada ifade veren C.F. ve C.A. isimli mağdurlar, sanıklar tarafından mağdur edilmediklerini söyledi.

Duruşmada daha sonra sanıkların savunmaları dinlendi. Söz alan Rafet Ö. ve diğer tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti.

9 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, şikayetçi olan vatandaşların bulunmaması ve mağdurların zararlarının giderildiğini belirterek tutuklu sanıklar Şaban Özdil, Abdulkerim Y., Yaşar D., Yaşar S., Burhan Ş., Enes Ş., Enes Ş., Ramazan D., Tayfun Buğra S.’nin tahliye edilmesine karar verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

CENNET VAADİYLE PARA TOPLADILAR

İddianamede yer alan ifadelere göre mağdur İ.K.’ya kendini tarikatın üyesi olarak tanıtan örgüt üyesi Y. D. ’’Ben buraya elçi olarak geldim’’ diyerek İ.K.’nın oğlu Ş.T.K.’nın kendi isteği tarikata verdiği 48 bin TL’nin “Malları ve canları karşılığı cenneti satın alırlar” şeklindeki ayet kapsamında sadaka olarak alındığını söylediği belirlendi. Tarikat üyelerinin düzenli ve düzensiz bir şekilde tarikata üye olan ya da olmayan herkesten benzer şekilde sadaka topladıkları ifade edildi.



Tutuklu bulunan şüphelilerden Yaşar D. ve Enes Ş. arasında geçen telefon görüşmelerinde tarikat liderleri olan Şaban Özdil'in veli ve mübarek sıfatında gördükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin konuşmalarında Müslümanların mutlaka bir velisinin olması gerektiğini, veliyi bulduktan sonra da insanların mallarını sadaka olarak bu veli ve tarikatına vermeleri gerektiğinden yola çıkarak şeriat kurallarına bağlı bir tarikat olduklarını söyledikleri öğrenildi. Yaşar D.’nin mağdurları inandırmak için ise evliya olarak gördükleri tarikat liderlerine Allah tarafından ilham geldiğini söylediği ortaya çıktı.

Sözde tarikat lideri Şaban Özdil'in camide namaz çıkışı tanıştığı tarikat üyeleri ile cami bahçesinde sohbet ettiği, sohbetleri sürdürmek ve yeni üye toplanması amacıyla da cep telefonu sohbet uygulaması Whatsapp üzerinden “Nuh’un Gemisi” adlı sohbet gurubu kurduğu da iddianamede yer aldı.





"HAC DİYE BİR ŞEY YOK, KABE TAŞTAN İBARETTİR"

İddianamede yer alan şüphelilerin ifadelerinde, sahte evliya Şaban Özdil'in sohbetlere katılan üyelerine Hızır Aleyhisselam aracılığı ile Allah’tan direk ilham aldığını söyleyerek hac ibadetinin yanlış bilindiğini söylediği de belirtildi. Sohbetler sırasında Şaban Özdil'in üyelerine Hac diye bir şeyin olmadığını, Kabe’nin taştan ibaret olduğunu, Hz.Muhammed (S.A.V.)’nin hac yapmadığını söylediği de ifadelere yansıdı. Yine şüphelilerin, para toplamak için irtibata geçtikleri mağdurlara, Müslümanların peygamberi öldüğünü ancak müminlerin peygamberi ölmediğini, peygamber nurunun Rafet efendide yaşadığını söyledikleri ortaya çıktı.

DİNİ EĞİTİMİNİ CAMİ HOCALARINDAN ALMIŞ

Tarikat lideri Şaban Özdil'in ifadelerinde ise sohbet toplantısına katılanların Allah rızası için ihtiyacı olan kişilere vermek üzere yardım amaçlı kendisine para verdiklerini iddia etti. Hac ve peygamberler hakkında söylediği iddia edilen ifadelerinin kendisine ait olmadığını savunan Şaban Özdil, normal bir insan olduğunu, Hızır Aleyhisselam’ın öğrencisi olmadığını ve dini eğitimini de cami hocalarını dinleyerek aldığını dile getirdi.

KREDİ ÇEKEREK ALDIĞI DAİREYİ GÜNAH DİYEREK DERGAHA BAĞIŞLATTILAR

İddianamenin devamında bir diğer mağdur olan tarikat müritlerinden İ.P.’nin ise kredi çekerek aldığı evle günaha girdi yönünde korkutularak Kandıra’daki evinin dergaha bağışlanması gerektiği yönünde örgüt lideri ve üyelerince uyarıldığını ifade edildi. Mağdur ve şüpheliler arasında geçen görüşmelere de yansıyan olayda örgüt lideri Şaban Özdil'in İ.P.’ye, “Cennete girmek istiyorsan Allah’ın seni affetmesini istiyorsan ilerde o daireyi satarsın o evi getirirsin parayı Allah rızası için bu dergaha verirsin" dedi. İ.P.’nin iddianamedeki ifadesinde günaha girme korkusu ile Şaban Özdil'in de aralarında olduğu 3 şüpheli ile Kandıra Tapu Kadastro Müdürlüğüne giderek iki katlı evini örgüt üyesi A.Y.’ye devrettiğini söyledi.