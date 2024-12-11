Kira fiyatları için yeni dönem! O bölgelerde düşecek...

Haber Merkezi

Suriye'de 13 yıldır tozu toprağa katan savaş, sona erdi.

Yeni bir döneme başlangıç yapacak olan bölgeye, göç eden vatandaşları da akın ediyor.

Türkiye, Suriyeli vatandaşların en fazla göç ettiği ülke oldu.

Şimdi ise Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesinin Türkiye'deki konut piyasası üzerinde nasıl etkiler yaratacağı merak konusu.

KİRALAR DÜŞEBİLİR

Türkiye'deki Suriyeli sayısı 3 milyonu aşkın.

Göçmenlerin toplamda 600 bin konutta yaşadığı ve bunların yarısının da İstanbul'da olduğu tahmin ediliyor.

Sultanbeyli, Sultangazi, Bağcılar, Esenler, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleri Suriyeli nüfusu yoğun olarak biliniyor.

Yetkililer, Suriyelilerin boşaltacağı evlerle beraber kiralık konut arzının artacağını söylüyor.

Daha fazla evin boşa çıkmasıyla beraber kira fiyatlarındaki dengelenmenin de hızlanacağı ifade ediliyor.